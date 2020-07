Bộ trưởng GD-ĐT nói gì về đề xuất không tổ chức thi tốt nghiệp THPT?

Theo ông Nhạ, đến nay cơ bản việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Trong bối cảnh gần đây dịch Covid -19 bùng phát khiến phát sinh nhiều việc, đặc biệt về tăng cường phòng dịch để đảm bảo kỳ thi thực sự an toàn, không chỉ an toàn về an ninh mà cả an toàn về sức khỏe

"Chúng ta phải coi trọng sức khỏe của học sinh , phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên… tham gia làm thi, rộng hơn là coi trọng sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, không vì không đủ thông thông tin hoặc vì một số khó khăn mà có những quyết định không được cân nhắc kỹ", ông Nhạ nói.

Đà Nẵng chính thức kiến nghị không thi tốt nghiệp THPT do Covid-19

Ông Nhạ khẳng định: "Còn gần 10 ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, chúng ta phải bám sát không phải từng ngày mà từng giờ diễn biến của dịch bệnh để có phương án phù hợp. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục rà soát để làm tốt các công việc còn lại của kỳ thi".

Với các địa phương khác, ông Nhạ đề nghị cần bám sát tình hình để chuẩn bị kỳ thi theo lịch trình đã đề ra. Người đứng đầu ngành GD-ĐT cho rằng, với quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương, với sự đồng lòng của học sinh, phụ huynh và toàn thể nhân dân, chúng ta cần cố gắng để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh, công bằng và an toàn sức khỏe.