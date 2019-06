Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lưu ý đặc biệt việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Ngày 26.6, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra công tác thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Long An. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An), Bộ trưởng đã động viên thí sinh, giám thị trước giờ thi cũng như kiểm tra phòng lưu trữ bài thi.

Lưu ý điện thoại di động

Trao đổi với các cán bộ coi thi trước khi vào phòng làm nhiệm vụ, Bộ trưởng lưu ý phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng thi. Đặc biệt cần lưu ý việc kiểm soát thiết bị công nghệ cao.

Bộ trưởng cho biết: “Cũng cần chú ý về việc thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, kiểm tra kỹ từng trường hợp, không để xảy ra sơ xuất nào. Đặc biệt là thí sinh tự do. Hôm qua có thí sinh tự do thi lần thứ 3 mang điện thoại vào phòng thi để chụp hình bài thi. Khi thi có những khoảnh khắc như vậy, không loại trừ bất kỳ thí sinh nào. Việc bảo mật đề thi, bài thi cũng vậy. Cần phải cẩn thận đến mức tối đa, tỉ mỉ đến khâu nhỏ nhất”.

Tại phòng lưu trữ bài thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nhắc nhở cần tạo không gian rộng rãi nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm nay, tỉnh Long An có 13.389 thí sinh tham gia thi, giảm hơn năm ngoái 711 thí sinh với 33 điểm thi đặt tại các trường trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý các giám thị trước khi coi thi Đăng Nguyên

Trong ngày hôm qua, tỉnh Long An có 99,77% thí sinh tham gia thi môn ngữ văn, 99,79 thí sinh thi môn toán. Trong đó, có 7 thí sinh miễn thi, 14 thí sinh tự do bỏ thi, 5 bị bệnh trước khi thi, 1 nghỉ học sau khi đăng ký thi và 4 lý do khác.

Tăng cường thanh kiểm tra đột xuất công tác chấm thi

Làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Long An, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự quan tâm đến kỳ thi của lãnh đạo cán bộ chính quyền tỉnh Long An và cố gắng của Sở. Qua ngày thi hôm qua, kết quả báo cáo sơ bộ của tỉnh rất ổn. Tuy nhiên, kỳ thi còn nhiều hoạt động, thi trong hôm nay, ngày mai, rồi chấm thi, thậm chí cả thanh tra, giải quyết nguyện vọng của thí sinh.

Bộ trưởng lưu ý có 5 điểm cần quan tâm. Một là công tác coi thi. Mặc dù không mới nhưng vẫn có cán bộ coi thi vẫn ký nhầm ô trong tờ giấy thi. Việc này ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh. Đầu giờ các trưởng, phó điểm thi phải nhắc nhở về chức trách của cán bộ coi thi.

Thứ hai là công tác chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng thi. Cần tạo không khí nhẹ nhàng cho các em không bị áp lực. Nhưng vẫn phải lưu ý thí sinh không mang tài liệu, thiết bị vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. Hôm qua có thí sinh tự do thi 3 lần mang điện thoại vào chụp hình. Các đơn vị tham gia coi thi, có cán bộ vi phạm quy chế thi phải xử lý nghiêm. Cần rà soát sớm phát hiện thiết bị thu phát mà một số thí sinh cố tình mang vào.

Tiếp theo đó là có quy trình giao nhận đề thi, bài thi cụ thể, không chung chung. Việc bảo mật bài thi cần rút kinh nghiệm là camera dù tốt đến mấy cũng không thể chủ quan.

"Việc chấm thi cũng cần phải hết sức nghiêm túc. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì chấm trắc nghiệm cần lưu ý an toàn tối đa. Mặc dù có giải pháp kỹ thuật nhưng con người là chủ yếu. Đồng thời, phải tăng cường thanh tra chấm thi. Cho dù thiết bị tiên tiến đến đâu nhưng nếu con người cố tình vi phạm thì cũng khó kiểm soát. Giáo viên chấm tự luận phải vững về chuyên môn, tốt về phẩm chất. Nghĩa là phải chấm công bằng, không vì học sinh của tỉnh, của trường này trường kia mà thiếu công bằng với thí sinh khác", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ động viên thí sinh trước giờ thi Đăng Nguyên

Điểm tiếp theo là công tác thanh tra. Năm nay Bộ rất lưu ý về công tác này và thanh tra cắm chốt được tập huấn rất kỹ. Thanh tra lưu động có thể giám sát lẫn nhau là điểm Bộ đánh giá rất cao. Năm nay Bộ cũng đề nghị cử tri, UB MTTQ VN, truyền thông giám sát.

Cuối cùng là công tác phục vụ. Rất nhiều thầy cô rời gia đình đến tham gia coi thi. Cần hỗ trợ thầy cô, chú ý ăn uống, đi lại; đặc biệt, công tác y tế không chỉ cấp cứu thí sinh mà cũng sẵn sàng cấp cứu cán bộ coi thi nếu có sự việc xảy ra.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm, ngoài những giải pháp kỹ thuật mà quy chế đã đưa ra, sắp tới Bộ sẽ tăng cường tần suất thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác chấm thi ở 63 cụm thi trên cả nước.