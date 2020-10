Các hội đồng y dược mời giáo sư tự thẩm định hồ sơ ứng viên họp cùng

Theo PGS Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước , ngày mai, 29.10, các hội đồng ngành y, dược sẽ họp để rà soát lại hồ sơ của những ứng viên của ngành này bị tố cáo là không đủ điều kiện công nhận GS, PGS.

Đặc biệt, các hội đồng này đã mời GS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, người tự kiểm tra hồ sơ của 16 ứng viên ngành y dược bị tố cáo đợt đầu và có báo cáo gửi Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, cùng tham dự cuộc họp này.

Ông Tuấn nói: “Đây là cuộc họp do 2 hội đồng y, dược tự tổ chức, việc mời GS Nguyễn Ngọc Châu tham dự là quyết định của 2 hội đồng đó”. Ông Tuấn cũng cho biết thêm, ban đầu, khi nhận được đơn tố cáo 16 ứng viên y dược mà trong đó có 15 ứng viên được các hội đồng y, dược thông qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các hội đồng này rà soát lại hồ sơ của các ứng viên bị tố cáo. Thời hạn các hội đồng ngành phải báo cáo việc rà soát này lên Hội đồng Giáo sư Nhà Nước là 26.10.

Nhưng ngày 26.10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước lại tiếp tục yêu cầu các hội đồng này rà soát lại, vì phát sinh đơn tố cáo thêm 21 ứng viên của các ngành này.

Việc có một ứng viên của Hội đồng liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm bị tố cáo là đánh tráo hồ sơ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng đã yêu cầu hội đồng liên ngành liên quan kiểm tra lại. “Hội đồng liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm” đang yêu cầu hội đồng cơ sở giải trình”, PGS Trần Anh Tuấn cho biết.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, sau khi các hội đồng ngành có danh sách những ứng viên GS, PGS đã được hội đồng ngành thông qua, một loạt đơn kiện xuất hiện, tố cáo hàng chục ứng viên các ngành y dược không đủ số lượng bài báo quốc tế uy tín. Một số đơn kiện còn cho rằng, có hiện tượng “chạy bài” để được xét GS, PGS ở một số ứng viên.

Sau khi được tiếp cận với các đơn kiện trên, GS Nguyễn Ngọc Châu, đã tự kiểm định nội dung đơn tố cáo đầu tiên (gồm 16 ứng viên y dược, trong đó có 15 ứng viên đã được các hội đồng ngành thông qua), sau đó viết báo cáo gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước, khẳng định hầu hết các nội dung tố cáo là có cơ sở.

Báo Thanh Niên cũng nhờ một số nhà khoa học người Việt ở nước ngoài am hiểu về công bố quốc tế, kiểm tra một số nội dung tố cáo. Kết quả kiểm tra cho thấy, đúng là có biểu hiện vi phạm “ liêm chính khoa học ” ở một số ứng viên.

Điển hình cho hiện tượng đăng bài ồ ạt trong thời gian ngắn trên những phụ bản kém chất lượng của tạp chí kém chất lượng là ứng viên PGS ngành dược có tên là Tr. Ứng viên này gần như “thầu” toàn bộ bài các số báo phụ bản trên 3 số chuyên đề của 3 tạp chí.

Cụ thể, tạp chí Journal of the Pakistan Medical Association, tập 69, số 6 (tháng 6.2019) có 18 bài, tác giả Tr. vừa là biên tập viên vừa đứng tên 17 bài, trong đó có 15 bài ƯV này là tác giả đầu mối (corresponding author). Tạp chí Journal of Clinical and Diagnostic Research, số bổ sung tháng 6, tập 12, năm 2018, Tr. là đồng tác giả 17/18 bài, trong đó 16/18 bài ƯV này đóng vai trò tác giả đầu mối. Tạp chí Asian Journal of Pharmaceutics, số đặc biệt 01, tập 12 (2018), Tr. có 12/13 bài, trong đó 9 bài Tr. là tác giả đầu mối”.

Được biết, tạp chí Asian Journal of Pharmaceutics đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ năm 2018 với lý do “quan ngại về quy trình xuất bản”, tuy nhiên trên trang web của tạp chí này vẫn để thông tin nằm trong danh mục Scopus. Tạp chí Journal of Clinical and Diagnostic Research cũng bị loại khỏi danh mục Scopus cùng năm 2018 với lý do có sự đột biến về số lượng bài công bố hoặc trích dẫn.