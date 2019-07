Các nữ sinh y khoa đầu tiên của Anh được cấp bằng sau… 150 năm

Nhóm nữ sinh có biệt danh “Bộ thất Edinburgh” là những đại điện phái yếu đầu tiên của Anh vào đại học khi họ trở thành các sinh viên trường y của Đại học Edinburgh vào năm 1869.

Tuy nhiên, dưới áp lực quá nặng nề từ các nam sinh cùng trường, các cô gái, Mary Anderson, Emily Bovell, Matilda Chaplin, Helen Evans, Sophia Jex-Blake, Edith Pechey và Isabel Thorne, đã không thể tốt nghiệp ra trường.

Sophia Jex-Blake là người kiến nghị giành được quyền tham gia các lớp trên giảng đường, nhưng chỉ giới hạn ở khoa sản và phụ khoa. Sophia Jex-Blake là người kiến nghị giành được quyền tham gia các lớp trên giảng đường, nhưng chỉ giới hạn ở khoa sản và phụ khoa.

Tuy nhiên, các thành viên và sinh viên của khoa này, toàn nam giới, cương quyết phản đối, buộc trường phải tách lớp giảng dạy riêng cho nam và nữ. Việc sắp xếp cho giáo sư lên lớp giảng cho một mình cô Jex-Blake quá đắt đỏ nên cuối cùng mọi chuyện lại như cũ, tức nữ sinh này không được lên giảng đường.

Tờ The Editor of the Scotsman đã đăng thông tin về trường hợp trên lên báo, khuyến khích thêm nhiều nữ sinh đăng ký, và hợp thành lớp 7 người. Thế nhưng, các cô gái vẫn phải trải qua cảnh tượng bị đối xử phân biệt và nam sinh xua đuổi, bên cạnh tiền học phí đắt hơn bình thường.

Dù không được phép tốt nghiệp, cô Jex-Blake chuyển đến London và giúp sức thành lập Trường Y dành cho nữ giới tại đây. Câu chuyện của cô cũng gây chú ý và đến năm 1877 Anh thông qua luật đảm bảo phụ nữ có thể vào đại học.

Trong sự kiện vào cuối tuần qua, Hiệu trưởng Peter Mathieson của Đại học Edinburg đã trao bằng cho các cô gái dũng cảm sau nhiều năm trì hoãn.