Các trường mầm non, tiểu học và THCS ‘hot’ quận 7 năm nay tuyển sinh thế nào?

Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Q.7 năm học tới như sau:

Cụ thể, ở bậc mầm non , riêng Trường mầm non 19/5 và Trường mầm non Hoa Hồng thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, thời gian nhận hồ sơ theo kế hoạch cụ thể của trường.