Cần xem xét kỹ loại cây trồng trong trường

PGS-TS Đặng Văn Hà, Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị (Trường ĐH Lâm nghiệp), thông tin: “Cây xanh trường học so với cây trồng đường phố, đều là những cây trồng trong môi trường rất gần với các hoạt động thường xuyên của con người. Do đó, yêu cầu an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Việc tuyển chọn loài cây trồng cần được xem xét kỹ lưỡng. Cây trồng ở sân trường, môi trường sinh trưởng thuận lợi, ít bị ảnh hưởng bởi những công trình ngầm. Cây trong khuôn viên sân trường cự ly trồng thường không dày, không gian sinh trưởng trên mặt đất ít bị ảnh hưởng…”.