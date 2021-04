Cảnh báo an toàn từ đồ chơi, thực phẩm trước cổng trường

Ngày 16.4, 34 học sinh Trường tiểu học số 1 Hòa Khương (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) có biểu hiện ngộ độc đã được nhà trường đưa đi cấp cứu. Theo báo cáo từ nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ngộ độc do chơi slime mua tại quán trước cổng trường . sau đó mua thêm miếng hạ sốt (từ tiệm thuốc tây), cùng hồ nước và nước muối, đem về tự chế thành “slime nước” theo clip hướng dẫn trên YouTube. Khi chơi trò này, các em bắt đầu có những triệu chứng đau đầu, đau bụng, khó thở, buồn nôn.

Chiều 16.3, một số người mặc đồng phục công ty phát các chai nước ngọt miễn phí cho học sinh trước cổng Trường tiểu học Quang Trung, TP.Vinh (Nghệ An). Nhận thấy bất thường, nhà trường thông báo đến tất cả học sinh phải nộp lại toàn bộ các chai nước đã nhận về phòng y tế, nhưng một số em đã dùng. Khoảng 2 giờ sau, 9 em đến phòng y tế của trường cho biết bị đau bụng, buồn nôn.

Để phòng tránh ngộ độc cho học sinh từ đồ chơi, thức ăn, nước uống… rất cần sự phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn từ phía các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học, các bếp ăn tập thể trường học , cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường. Chú ý cảnh báo kịp thời các sản phẩm, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhà trường để có thông báo, thông tin với phụ huynh và các em học sinh. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.