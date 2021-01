Câu chuyện giáo dục: Thay đổi đánh giá vẫn chưa làm giảm 'lạm phát' giấy khen!

Từ đầu năm học này, nhà trường phổ thông áp dụng việc đánh giá học sinh (HS) theo Thông tư 26/2020 bổ sung từ Thông tư 58/2011 trước đó.

Quan sát bảng tổng hợp kết quả học kỳ 1 của nhiều trường, chúng tôi thấy số lượng HS khá giỏi không giảm nhiều so với các năm trước. Chẳng hạn, ở một trường THPT (không nằm tốp đầu của TP.HCM) tại Q.Tân Phú, số lượng HS khá chiếm hơn 50% tổng số HS. Tỷ lệ cũng cho thấy cứ 4 em thì có hơn 1 em xếp loại giỏi. Cả giỏi và khá có gần 90% số lượng HS nhận giấy khen của nhà trường. Tình hình chung của nhiều trường khác cũng như thế, rất nhiều lớp có 100% HS nhận giấy khen.

Có nhiều lý do khiến tỷ lệ HS khá giỏi cao dù đã thay đổi cách đánh giá. Như việc đưa thêm môn ngoại ngữ vào làm điều kiện khống chế. Việc đa dạng hóa trong cách đánh giá HS, do mới áp dụng nên giáo viên khá nương tay khi đánh giá để khuyến khích. Dù chỉ còn 1 bài giữa kỳ và cuối kỳ nhưng nội dung ôn tập ít, đề thi cũng khá nhẹ nhàng nên điểm số HS vẫn cao. Việc tăng số lượng giấy khen còn do theo thông tư mới, hiệu trưởng tặng giấy khen cho HS có thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc.