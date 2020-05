Cây đổ đè chết học sinh: Chỉ đạo khẩn về đảm bảo an toàn trường học

Ngày 27.5, liên quan đến việc cây đổ đè chết học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi công văn khẩn đến tất cả các trường học về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.

Theo đó, sau sự cố cây đổ đè chết học sinh, nhằm tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, các trường thực hiện các nội dung như: Rà soát công tác ký liên tịch với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị; Chủ động kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ… nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; Kiểm tra cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống dột trong khuôn viên, nhà trường, kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm…

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong giảng dạy học sinh tại các phòng thí nghiệm, thực hành, kỹ thuật điện, tiêu hủy hóa chất hết hạn, quản lý dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh.

Trong văn bản chỉ đạo khẩn sau sự cố cây đổ đè chết học sinh của Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam, đề nghị các trường tiếp tục duy trì, tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, duy trì việc học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường, giờ ra chơi. Các hoạt động tập trung đông học sinh cần phải đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn nơi tổ chức...