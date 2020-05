Cây xanh đè chết học sinh, Hà Nội rà soát hệ thống cây xanh trong trường học

Văn bản của Sở GD-ĐT Hà Nội được ban hành sau vụ việc cây đổ trong sân trường khiến học sinh thương vong ở TP. HCM , trong đó yêu cầu để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mùa mưa bão, yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt, với những cây lâu năm cần lưu ý việc cắt tỉa cành, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục, hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ có thể gây tai nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gẫy, đổ nhưng chưa kịp xử lí nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước trong trường học. Chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường, thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi, đùa gần sông, hồ, ao,... nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt khoảng thời gian từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè.

Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương lắp đặt các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao có thể xảy ra đuối nước, những khu vực vắng người qua lại trên địa bàn và có phương án kiểm tra đột xuất sau giờ học tại các điểm sông, hồ, ao... gần trường; hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng chống tại nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè. Kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt... nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước.

Ngoài ra, nội dung văn bản cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp nhảm đảm bảo mọi mặt về an toàn, an ninh trong trường học, như: an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm…

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 , dịch sốt xuất huyết, dịch sởi, cúm, tay chân miệng.