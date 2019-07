Chấm thi THPT quốc gia: Điểm môn ngữ văn tại TP.HCM tập trung từ 6-8

Ngày 1.7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Long An và Bến Tre. Năm nay, Long An có 52.481 bài thi, trong đó bài thi nhiều nhất là ngữ văn (13.188), toán (13.294) và ít nhất là tiếng Trung (2), tiếng Nhật (4). Ban Chấm thi tại Long An gồm Sở GD-ĐT và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thực hiện với 138 cán bộ chấm thi. Ban chỉ đạo thi của tỉnh cũng bố trí lực lượng trực đêm tại điểm thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực chấm thi, phòng chứa bài thi. Tất cả các khâu bàn giao bài thi, lưu trữ bài thi sau mỗi ngày chấm đều được niêm phong và có công an, thanh tra giám sát và có biên bản đầy đủ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Hội đồng thi THPT Quốc gia tại Long An phải quán triệt rõ tất cả khâu đều quan trọng nên phải thực hiện chắc chắn, kỹ để tránh những sai sót dù là nhỏ nhất. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn công tác cũng lưu ý Ban Chấm thi không được để lọt thông tin điểm của thí sinh trước khi chính thức công bố điểm thi. Năm nay tỉnh Bến Tre có 11.278 thí sinh dự thi. Bà La Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, cho biết, tỉnh huy động 120 cán bộ, chia thành 4 tổ, 8 phòng chấm và 2 phòng chấm kiểm tra để chấm thi tự luận. Cả 2 tỉnh cũng bắt đầu chấm thi vào chiều 1.7. Dự kiến ngày 13.7, tỉnh sẽ tổ chức tổng kết công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT. Đăng Nguyên