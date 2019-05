Chỉ tiêu khối ngành sư phạm tăng, chất lượng liệu có giảm?

Thiếu rất nhiều giáo viên mầm non và tiểu học Theo bà Phụng, hiện nay có sự thừa, thiếu giáo viên cục bộ chứ không phải chỉ có tình trạng giáo viên đang dư thừa nhiều ở địa phương. Theo báo cáo cuối năm 2018 của các sở GD-ĐT địa phương, cả nước đang thiếu 75.989 giáo viên, chủ yếu là bậc mầm non (MN) và tiểu học (TH). Trong đó, các tỉnh thiếu GV lớn nhất là Hải Dương (4.000), Hà Nội (4.000), Thái Bình (3.600)... Việc thừa thiếu giáo viên cục bộ cũng diễn ra từ nhiều năm trước. Năm 2016, kết quả rà soát cho thấy cả nước thừa, thiếu cục bộ khoảng 43.000 GV. Năm 2017, kết quả Bộ khảo sát nhu cầu đào tạo GV của các tỉnh thành trong cả nước cho thấy: năm 2018, các tỉnh cần đào tạo 59.527 giáo viên. Bộ giao 35.590 chỉ tiêu bằng 60% nhu cầu (40% còn lại để các tỉnh thu hút sinh viên sư phạm tốt nghiệp chưa có việc làm) nhưng thực tế chỉ tuyển được hơn 26.000, bằng 44% nhu cầu đào tạo của năm. Theo báo cáo từ các địa phương gửi về Bộ, năm 2019 cả nước có 63.364 chỉ tiêu cần đào tạo (bao gồm mầm non: 23.333 chỉ tiêu, tiểu học: 21.220 chỉ tiêu, THCS: 14.580 chỉ tiêu, THPT: 3.553 chỉ tiêu). Rút kinh nghiệm từ con số thực tuyển của năm 2018, năm 2019 Bộ GD-ĐT giao cho các trường 46.285 chỉ tiêu (bằng 73% của nhu cầu). Trường hợp các trường nếu tuyển đủ cũng bằng 73% nhu cầu và xấp xỉ bằng mức trung bình phải đào tạo/năm trong giai đoạn 2016-2020 theo QĐ Số 732/QĐ-TTg. Tuy nhiên, năm nay, theo số liệu thống kê tính đến 14.5.2019, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo GV còn ít hơn năm 2018 nên khó có khả năng tuyển đủ chỉ tiêu nêu trên.