Theo Đại sứ quán New Zealand, đây là chương trình học bổng có tên gọi là Học bổng New Zealand - ASEAN dành cho ứng viên sau ĐH, trong đó tập trung vào các khóa học thuộc lĩnh vực phù hợp với New Zealand và ASEAN. Trong đó Việt Nam được phân bổ 30 suất học bổng/năm.

Chương trình học bổng ưu tiên cho những ngành thế mạnh của New Zealand cũng như những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, như: Nông nghiệp, Quản lý rủi ro thiên thai, Năng lượng tái tạo, Quản lý khối nhà nước và Phát triển khối tư nhân.

Đại sứ quán New Zealand sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký học bổng từ ngày 1.2 cho đến ngày 14.3.

Thông tin chi tiết về học bổng, tiêu chí và hướng dẫn nộp hồ sơ, bạn đọc xem tại https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/.

Được biết, từ năm 1994 đến nay đã có 274 cá nhân đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc đã được trao học bổng này.

Bích Thanh