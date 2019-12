Chung kết cuộc thi tìm kiếm kỷ lục gia tiếng Anh

Vòng chung kết có sự tham gia tranh tài của 10 gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi trước đó. Các thí sinh (TS) này đến từ các trường ĐH ở TP.HCM, Bình Dương và An Giang.

Cuộc thi dành cho học sinh/sinh viên ở độ tuổi từ 16 - 22, được xây dựng dựa trên nhiều hình thức thi khác nhau với mục tiêu đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của TS, kiến thức tổng quát và kỹ năng mềm. Đặc biệt cuộc thi đề cao tinh thần làm việc nhóm, hợp tác và phát triển khả năng tư duy và lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0 . Cuộc thi gồm có 3 vòng thi chính, chia làm nhiều đợt thi: vòng sơ tuyển online và offline, vòng bán kết 1 - kỹ năng, vòng bán kết 2 - hùng biện, vòng chung kết.

Kết quả, giải nhất thuộc về TS Phan Hoàn Mỹ đến từ Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (An Giang). Giải nhì thuộc về TS Phạm Minh Khoa (Trường ĐH Sài Gòn). Giải ba thuộc về TS Nguyễn Hoa Minh An (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang). TS Phan Hoàn Mỹ đã có bài thuyết trình về việc bảo vệ và phát huy giá trị thiên nhiên tại tỉnh Quảng Bình xuất sắc. Mỹ đã đưa ra những luận cứ, giải pháp rất hợp lý để bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sông Chảy - Hang Tối…, thuyết phục được toàn bộ ban giám khảo. Mỹ đã được chấm đến 55 điểm từ 6 giám khảo qua phần thuyết trình này.

Cuộc thi lấy cảm hứng từ British English Olympics, một cuộc thi tiếng Anh nổi tiếng được tổ chức thường niên tại London (Anh). Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Quốc tế Viện Kỷ lục Việt Nam , từng là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi này. Vì vậy, ông đã cùng đội ngũ của mình nỗ lực mang định dạng cuộc thi về Việt Nam.