Cơ chế chủ quản xung đột tự chủ đại học: Một trường, lắm đầu mối quản lý nhà nước

Hiện nay, chỉ duy nhất Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội được nâng cấp lên thành trường ĐH năm 2015, là trường duy nhất không có cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, ngay sau khi được nâng cấp lên ĐH một năm, vào năm 2016, trong một hội nghị về thí điểm ĐH tự chủ do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, trường đã đưa kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn hoạt động riêng dành cho loại hình trường không có… cấp trên. Một rắc rối có tính điển hình trường gặp phải mà đích thân Phó thủ tướng phải có ý kiến là chuyện đi làm con dấu. Thoạt tiên, Công an TP.Hà Nội không chịu cấp dấu cho trường do không biết trường thuộc bộ nào. Trường phải làm đơn gửi Tập đoàn dệt may (tiền thân trường là đơn vị thuộc Tập đoàn dệt may), Tập đoàn dệt may chuyển lên Văn phòng Chính phủ. Sau đó, khi ra quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận hiệu trưởng do hội đồng trường giới thiệu, trường phải… “mượn” cơ quan cấp trên là Bộ Công thương.

Theo TS Hoàng Xuân Hiệp, hiệu trưởng nhà trường, thực tế trong 4 năm qua, trường đã không ít lần rơi vào tình huống phải “mượn” cấp trên.