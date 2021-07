Covid-19 giãn cách nhưng không xa cách: Trường ĐH tặng hàng tấn gạo cho sinh viên TP.HCM

Trường ĐH tặng gạo, mì tôm, rau củ... cho sinh viên

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , các trường ĐH đã dừng các hoạt động trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến ngay từ tháng 5. Tuy nhiên, theo thống kê của nhiều trường, do ảnh hưởng của dịch hoặc kế hoạch học tập năm cuối, nhiều sinh viên các địa phương khác vẫn đang bị "kẹt" tại TP.HCM.

Trường ĐH Mở TP.HCM dành 300 học bổng (3 triệu đồng/ suất) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Học bổng này được xét theo thứ tự ưu tiên cho sinh viên khó khăn nhất đến khi hết số tiền được phân bổ. Đối tượng là sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc ĐH còn trong thời hạn đào tạo theo quy định; hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được địa phương xác nhận trong năm nay.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM xếp hàng nhận quà đảm bảo khoảng cách phòng dịch Covid-19 H.Thanh

Không chỉ tiền mặt, Trường ĐH Mở TP.HCM còn hỗ trợ 1.000 phần quà 500 thùng mì và 2,5 tấn gạo cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đã hết lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, mỗi phần quà có thêm một phần rau củ quả. Việc hỗ trợ này được thực hiện sau khi trường gửi thư điện tử thăm hỏi đời sống sinh viên trong đợt giãn cách toàn xã hội từ ngày 9.7 vừa qua.

Chia sẻ về việc này, GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết 1.000 phần quà này dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 . Sinh viên đăng ký bằng email trường và được hẹn giờ đến trường nhận nhu yếu phẩm để đảm bảo giãn cách phòng dịch. Những sinh viên đang sống trong khu vực bị cách ly, trường đang lên phương án giao quà tận nơi.

“Phần quà này được huy động kịp thời từ thầy cô trong trường và hỗ trợ bên ngoài, không nằm trong quỹ học bổng trường. Thực tế có những sinh viên đang rất khó khăn, có em đến nhận quà đang mặc đồ shipper, màu áo còn mới toanh…”, tiến sĩ Hà chia sẻ.

Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng có nhiều sinh viên diện chính sách đang ở ký túc xá và đang bị “kẹt” tại các điểm phong toả. Một nhóm cán bộ, giảng viên trường này cũng đang huy động nguồn lực, mua đồ ăn và đồ dùng thiết yếu ship tận nơi tới sinh viên.

Đồ ăn được nhóm cán bộ, giảng viên Trường ĐH Tài chính-Marketing mua và ship cho sinh viên trong khu cách ly, phong toả K.P.

“Đặt trường hợp con, em mình bị “kẹt” ở TP.HCM không thể về quê được do dịch, nghĩ thôi đã thấy thắt lòng. Nên việc này chỉ là một phần nhỏ chung tay hỗ trợ các bạn trong lúc khó khăn này”, một cán bộ của trường chia sẻ.

Chuyển khoản sinh hoạt phí cho sinh viên

Theo thống kê của Trường ĐH Luật TP.HCM tính đến đầu tháng 7, trường có 419 sinh viên đang ở trọ tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong số này có 391 sinh viên khó khăn cần hỗ trợ cấp thiết, được trường hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi sinh viên một lần 1,5 triệu đồng. Số tiền trên được trường chuyển khoản trực tiếp tới số tài khoản của sinh viên.

Ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên trường này, cho biết danh sách sinh viên trên được tổng hợp từ các lớp chính quy và căn cứ vào việc sinh viên có hộ khẩu cư trú tại các tỉnh nhưng hiện tại đang ở trọ tại TP.HCM. Đây là những sinh viên không có điều kiện về quê do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19; có điều kiện học tập và sinh hoạt khó khăn, phí sinh hoạt không đủ để trang trải cuộc sống, gia đình cũng đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Gói hỗ trợ đợt này gần 600 triệu đồng.

Ký túc xã Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tặng quà và phiếu ăn cho sinh viên đang lưu trú tại đây do dịch Covid-19 ngày 8.7 vừa qua H.N.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng triển khai gói hỗ trợ người học trị giá 25 tỉ đồng, gồm chương trình giảm 5% học phí học kỳ giữa và học kỳ cuối năm 2021 cho người học và 1.000 suất học bổng hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, sinh viên nhận hỗ trợ hiện có hoàn cảnh gia đình khó khăn và chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh.

Cụ thể, người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế. Người học hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế hoặc các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra.

Sau 2 ngày huy động nguồn lực tới hết ngày 9.7, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã trao 185 suất hỗ trợ, sinh hoạt phí (mỗi suất 1 triệu đồng) cho sinh viên bị khó khăn bởi dịch Covid-19. Theo kế hoạch, trường sẽ có ít nhất 300 suất hỗ trợ cho sinh viên đang lưu trú tại TP.HCM không thể về quê trong đợt dịch bùng phát từ đầu tháng 5 đến nay. Các sinh viên này không nhận chu cấp từ gia đình, phải tự làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng hiện đang không thể đi làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, trường này còn có học bổng, suất hỗ trợ người học theo các mức khác nhau.