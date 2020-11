Đại biểu tranh luận với Phó thủ tướng việc cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Khoản 1 điều 20 luật Giáo dục ĐH 2018 về Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định: Hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định bổ nhiệm. Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng ĐH. Ngoài ra, tại khoản 2 điều 16 về Hội đồng trường của trường ĐH công lập quy định: Hội đồng trường của trường ĐH công lập có quyền "Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH".