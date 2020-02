Đại học Việt Nam lại xuất hiện trong xếp hạng của tạp chí Anh

Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education - THE - Vương quốc Anh), vừa công bố top 500 trường đại học hàng đầu tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi (THE Emerging Economies University Rankings). Việt Nam có 3 đơn vị lọt vào danh sách này, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bảng xếp hạng THE Emerging Economies University Rankings năm 2020 vừa được công bố ngày 18.2. Danh sách xếp hạng bao gồm các trường đại học đến từ các nước có nền kinh tế mới nổi, được phân mục thành “nền kinh tế mới nổi loại 1”, “nền kinh tế mới nổi loại 2” và “nền kinh tế cận biên”.

Bảng xếp hạng năm 2020 được mở rộng với 533 trường tại 47 nước của 4 châu lục (năm 2019 là 442 trường của 43 nước). Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên, đây là năm đầu tiên có đại diện lọt vào danh sách xếp hạng này.

Sự kiện này là thành công được nối tiếp của giáo dục đại học Việt Nam đối với các bảng xếp hạng đại học của THE. Năm 2019, đã có 2 đơn vị lọt vào tốp 1.000 đại học thế giới trong bảng xếp hạng THE là Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Cũng năm 2019, 3 đơn vị gồm Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP.HCM được vào bảng xếp hạng thế giới theo lĩnh vực của THE.