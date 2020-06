Đang ngồi chơi, cột điện lăn đè một học sinh tử vong

Ngày 12.6, thầy Lê Hoàng Cao, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú (ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An), cho biết một học sinh của trường tử vong do cột điện lăn đè đã được gia đình đưa về quê ở tỉnh An Giang lo hậu sự. Một em khác chơi cùng học sinh này bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.