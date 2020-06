Đi câu cá, 2 học sinh tử vong vì đuối nước

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt giữ 4 người liên quan vụ băng nhóm 'áo cam' cả trăm người xông vào quán ốc đánh, chém loạn xạ.

Theo HCDC, bệnh nhân 329 cũng như các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Do đó khả năng lây truyền Covid-19 ra cộng đồng từ bệnh nhân 329 gần như là không có.

Công an H.Tri Tôn (An Giang) xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn xã Vĩnh Gia khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng là do tuột vòi bơm xăng.