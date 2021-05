Đề nghị gỡ bỏ một kênh độc hại trên YouTube, Facebook để bảo vệ trẻ em

Chiều ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết Cục vừa có văn bản đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và gửi đến Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).