Đề xuất giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Trên cơ sở đề nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị về bổ sung nhóm GV mầm non và GV thể chất vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để được nghỉ hưu trước tuổi, Văn phòng Chính phủ giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu, rà soát, hướng dẫn cụ thể 2 trường hợp trên.

Nếu được bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, GV mầm non và GV thể chất có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ theo quy định mới của bộ luật Lao động, có hiệu lực từ 1.1.2021.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, khảo sát của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam trong 2020 cho thấy, trong số 10.698 ý kiến gửi về, có tới 96% đề nghị cho GV mầm non, và 2.900 ý kiến gửi về (93%) đề nghị nữ GV thể chất được nghỉ hưu ở tuổi 55, do không đảm bảo sức khỏe để thực thi các thao tác chuyên môn; nguy cơ mất an toàn cho học sinh...