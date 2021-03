Đề xuất tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non

Trong đó, Sở đề xuất kéo dài thời gian thực hiện điểm C khoản 4.2 điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo viên mầm non.

Cụ thể Sở đưa ra nội dung, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường không còn hiệu lực. Tức giáo viên không còn được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 01/2014 của HĐND TP.HCM. Việc này khiến đội ngũ giáo viên mầm non không yên tâm công tác, giảm nguồn giáo viên mầm non của ngành giáo dục TP.HCM. Vì vậy, thời gian vừa qua, phòng giáo dục của TP.Thủ Đức và các quận, huyện đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Trên cơ sở này, Sở đề xuất UBND TP.HCM kéo dài thời gian thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường theo Nghị quyết 01 của HĐND TP.HCM.

Theo đó, chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường về công tác tại các trường mầm non, năm đầu tuyển dụng, giáo viên được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ hai sau khi tuyển dụng, được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ 3 sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ 4 thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Sở cũng đưa ra con số thống kê, năm học 2014 - 2015, số giáo viên mầm non mới được tuyển dụng là 443 người,. Tuy nhiên, đến năm học 2019 - 2020, do được hưởng chế độ hỗ trợ, số giáo viên mầm non mới tuyển dụng được là 1.205 người. Như vậy, số giáo viên mầm non mới ra trường thu hút được thời gian qua đã tăng gấp 3 lần.