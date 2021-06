Dịch Covid-19: Không du học được vì chờ thi... tốt nghiệp THPT

Có con học lớp 12 tại Trường Phổ thông năng khiếu (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), chị Nguyễn Thị Hạnh, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết cả gia đình, đặc biệt là con chị như đang “ngồi trên lửa”, chờ TP.HCM chốt phương án thi tốt nghiệp THPT.

Học tại một trong những trường chuyên hàng đầu của TP.HCM, hiện con chị Hạnh đã được nhận vào học ngành truyền thông ở Trường ĐH Amsterdam (Hà Lan) và một trường ĐH ở Úc. Tuy nhiên, trong điều kiện nhập học của những trường này ngoài yêu cầu về chứng chỉ IELTS, SAT, kết quả học tập… đều kèm thêm yêu cầu là phải có bằng tốt nghiệp THPT. Nhiều trường trong đó yêu cầu HS chốt hồ sơ vào đầu tháng 8 và nhập học vào giữa đến cuối tháng 8.

Với yêu cầu này, trong trường hợp TP.HCM dời lịch thi vào đợt 2 (chưa biết vào thời điểm nào) hoặc không may các em thuộc diện F0, F1, F2 thì coi như cũng mất luôn cơ hội du học.

“Theo lịch thì các con thi tốt nghiệp vào ngày 7 - 8.7, xong thì chờ kết quả, làm thủ tục này nọ nữa mới kịp đi học vào cuối tháng 8. Nếu vì dịch mà chưa đi được thì các con vẫn ở trong nước nhưng học trực tuyến . Còn trong trường hợp vì dịch chưa thi được thì việc xét tốt nghiệp là cần thiết, để các con không bị lỡ dở chuyện học hành. Theo tôi, nên chăng Sở GD-ĐT TP.HCM tính toán thêm phương án xét tốt nghiệp cho những HS có học lực và hạnh kiểm tốt để các con có thêm cơ hội học tập ở các trường nước ngoài, trong điều kiện thực tế hiện nay việc này là cần thiết”, chị Hạnh chia sẻ.

Đây cũng là lo lắng của rất nhiều HS lớp 12 khác, đặc biệt là các em ở trường chuyên, nhiều em đang chờ thi tốt nghiệp để có đủ điều kiện du học. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 đang tăng cao mỗi ngày việc đi thi vào thời điểm này cũng khiến các em lo lắng.

Chia sẻ về con đường du học của mình, N.H.A.T, HS lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong, cho biết đã được một trường ĐH lớn ở Úc nhận học, và em sẽ phải nhập học vào kỳ mùa thu (tức vào tháng 8). Nếu thi tốt nghiệp vào đầu tháng 7, A.T sẽ vừa kịp thời gian nhận kết quả để làm hồ sơ nhập học. Do vậy A.T cũng như nhiều bạn trong trường vẫn đang mong chờ thi tốt nghiệp.

“Thực sự tình hình dịch bệnh hiện tại khiến bọn em và cha mẹ rất lo lắng, nhưng nếu kỳ thi bị dời hoãn khiến bọn em sẽ mất nhiều cơ hội học tập ở nước ngoài, trong khi đây là kết quả nỗ lực của bọn em suốt nhiều năm học. Nếu được, Bộ GD-ĐT có thể tính thêm phương án xét tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập, như vậy vừa giảm tải được nguy cơ lây bệnh trong điều kiện hiện tại vừa giúp bọn em nhanh chóng hoàn tất thủ tục du học. Như lớp em hầu hết HS đều đạt loại giỏi, nhiều bạn còn là HS giỏi quốc gia, TP…”, A.T nói.