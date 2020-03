Dịch Covid-19 phức tạp, nhiều du học sinh Việt Nam tại Mỹ được chuyển sang học online

Trong thư đăng tải trên web của ĐH này, tiến sĩ Lawrence S. Bacow, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Sẽ cần thời gian để các nhà nghiên cứu, rất nhiều người trong số họ là đồng nghiệp của chúng tôi, hiểu đủ về căn bệnh này để có thể phòng thủ đáng tin cậy chống lại nó. Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải làm hết sức mình để bảo vệ những người trong chúng ta là những người dễ bị tổn thương nhất, dù là về thể chất hay tinh thần, và đối xử với nhau bằng sự hào phóng và tôn trọng. Đối với các sinh viên, tôi biết sẽ rất khó để rời khỏi bạn bè và lớp học của bạn. Chúng tôi đang làm điều này không chỉ để bảo vệ bạn mà còn bảo vệ các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi, những người có thể dễ bị mắc bệnh này hơn bạn".

Cũng theo Hồng Nhung, hiện nay gần như tất cả các trường ĐH tại TP. New York đã thông báo chuyển sang học online trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Mỹ hiện nay.

Tuy nhiên, ở một số vùng khác ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hơn, hiện nay vẫn chưa có thông báo chuyển sang học online. GS Trương Nguyện Thành cho biết ĐH Utah nơi ông vẫn tham gia giảng dạy, vẫn chưa có quyết định gì và dự kiến sinh viên vẫn đến trường như bình thường.

Theo AFP, dựa trên số liệu tổng hợp của các tiểu bang về dịch Covid-19, ít nhất 28 người tử vong và 910 người nhiễm bệnh tính đến ngày 10.3, tăng mạnh so với 550 ca nhiễm vào ngày 9.3. Tại TP. New York, thống đốc Andrew Cuomo cho hay một khu vực cách l y sẽ được thiết lập tại TP. New Rochelle nhằm khống chế dịch bệnh. Các trường học và cơ sở tại hạt Westchester sẽ đóng cửa trong 2 tuần. Ngày 11.3, lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều động để hỗ trợ cộng đồng ứng phó Covid-19.