Điểm chuẩn đại học sẽ tăng bao nhiêu?

Theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh ở các trường đại học điểm chuẩn có ngành tăng từ 1 - 3 điểm

Theo phân tích sơ bộ của cán bộ tuyển sinh một trường đại học (ĐH) kỹ thuật ở Hà Nội, phổ điểm thi các môn năm nay về cơ bản không khác mấy so với năm 2020, trừ môn tiếng Anh.

Nếu xét những thí sinh (TS) đạt từ 5 điểm trở lên của các môn, tỷ lệ là tương đương. Cụ thể, môn toán năm nay có 810.074 TS đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 82,59%; trong khi năm 2020 là 81,86%. Tỷ lệ này với môn lý là 86,94% (2020: 87,05%), môn hóa 83,69% (2020: 84,51%), môn văn 87,94% (2020: 90,88%), môn tiếng Anh 59,73% (2020: 36,87%).

Như vậy, tỷ lệ điểm 5 so với năm 2020 của các môn toán, lý, hóa, văn tương đương năm trước, nhưng tỷ lệ điểm 5 của môn tiếng Anh tăng mạnh.

Nhưng do số lượng TS dự thi năm nay tăng nên số TS đạt điểm từ 5 trở lên của năm nay sẽ có sự tương quan khác nhau ở từng môn so năm ngoái. Với môn toán, số TS được 6 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 687.697, 2020: 692.106). Tương tự với môn lý (2021: 244.738, 2020: 249.707), hóa (2021: 243.940, 2020: 244.300). Môn văn, số TS được 5,5 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 788.859, 2020: 754.985). Nhưng môn tiếng Anh, số TS được 7,2 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 278.602, 2020: 276.295).

Mặt khác, do số lượng dự thi năm 2021 tăng nhiều nên số lượng TS đạt điểm trên 5 của các môn trong các tổ hợp A00, A01, D01, D07 tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc tăng không đáng kể. Qua đó cho thấy, có căn cứ để cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng kha khá so với năm ngoái.

Theo PGS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, so với phổ điểm các tổ hợp khác thì phổ điểm D1 có độ che phủ rộng, số lượng TS giữa các mức độ chênh lệch điểm không nhiều, điều này cho thấy điểm của TS tổ hợp D1 khá đều nhau. So với năm ngoái thì năm nay điểm môn tiếng Anh cao hơn và có 2 đỉnh nên có thể cũng là yếu tố tạo nên đặc điểm này của phổ điểm tổ hợp D1. Điểm chuẩn D01 về cơ bản là ổn định, có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.