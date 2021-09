Điểm chuẩn ĐH 2021: Cả nước có 265 mã ngành tăng từ 5 điểm trở lên

Theo bảng thống kê được Bộ GD-ĐT thực hiện chiều 17.9, số thí sinh dự thi năm nay là 1,02 triệu em, tăng 11% so với năm 2020 (900.000 em).

Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, xét tuyển CĐ mầm non là 795.000 em, tăng 152.000 em (24%) so với năm 2020 (643.000 em).

Trong khi đó, số nguyện vọng chỉ tăng 10.000, chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT giữ ổn định (lúc đầu giảm, nhưng sau được điều chỉnh tăng lên). Số đã xác nhận nhập học theo phương thức xét tuyển khác chỉ tăng 17.000 em (92.000 em so với 75.000 em).

Về điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi tiếng Anh điểm tăng khá , nhưng theo Bộ GD-ĐT, việc tăng đó là bình thường và là một tín hiệu đáng mừng. Số thí sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên (tất cả tổ hợp) chiếm 4,7%, đây cũng là một tỷ lệ hết sức bình thường.

Về tình hình tuyển sinh, tỷ lệ tuyển sinh/chỉ tiêu cao hơn hẳn so với năm 2020 ở tất cả các ngành. Cụ thể, ở các chỉ số dưới đây: số mã ngành tuyển sinh đạt từ 70% chỉ tiêu trở lên đạt trên 75%, tăng 9% so với năm 2020; số ngành tuyển dưới 50% là 18%, giảm 9% so với 2020.

Điểm chuẩn các trường tốp trên tiếp tục có điểm chuẩn các ngành ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khi các trường top giữa có nhiều ngành bứt phá mạnh. Số ngành giữ nguyên hoặc tăng, giảm tới 3 điểm chiếm 86% (trong 3259 mã ngành).

Số ngành tăng từ 9 - 11 điểm là 30 ngành, chưa tới 1%. Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên có 265 ngành (8%), trong đó, riêng khối kỹ thuật - công nghệ (70) và sư phạm (64) đã chiếm tới 50%; sau đó tới khối kinh doanh và quản lý (42), xã hội nhân văn (32), pháp luật (10).

Từ các thông tin trên, Bộ GD-ĐT cho rằng, có 3 nguyên nhân tăng điểm chuẩn: điểm bài thi tiếng Anh (tăng hợp lý); số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh (số trẻ sinh năm 2003 tăng, xu hướng chọn học ĐH tăng), giới hạn chỉ tiêu của các trường tốp trên); và xu hướng chọn ngành (tác động của nền kinh tế trong điều kiện dịch bệnh).