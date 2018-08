Điểm chuẩn ngành sức khỏe mất ngôi đầu ?

Điểm chuẩn đều dưới 25…

Năm nay, điểm chuẩn hầu hết các ngành đều giảm nhưng bất ngờ giảm sâu ở khối ngành khoa học sức khỏe. Nhìn danh sách điểm chuẩn các trường công bố, không có ngành nào thuộc khối này có điểm chuẩn từ 25 trở lên.

Năm ngoái, một thí sinh (TS) đạt 29,35 điểm vẫn trượt ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Dược TP.HCM vì quy định làm tròn điểm và tiêu chí phụ. Năm nay, điểm chuẩn ngành này chỉ còn 24,95 điểm và không cần dùng tới tiêu chí phụ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Ngành dược học có điểm chuẩn giảm nhiều nhất tới 5,2 điểm (còn 22,3). Ngành kỹ thuật hình ảnh y học cũng giảm đến 5 điểm với điểm chuẩn 20,25 điểm. Tất cả các ngành còn lại đều giảm ít nhất 3,74 đến 4,8 điểm. Đáng nói, trường này có những ngành điểm trúng tuyển chỉ ở mức thấp (18 điểm) là y tế công cộng.

Tương tự, điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội cũng giảm 4,5 điểm so với năm ngoái còn 24,75. Tại Phân hiệu Thanh Hóa của trường này, ngành y khoa chỉ lấy 22,1 điểm. Trong khi năm ngoái, trường này cán mốc kỷ lục với điểm trúng tuyển ngành y khoa lên tới 29,25 kèm theo 4 tiêu chí phụ.

Năm nay, dù tiếp tục mở rộng phạm vi tuyển sinh ra toàn quốc nhưng điểm chuẩn ngành cao nhất của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ 23,3 điểm (TS hộ khẩu ngoài TP.HCM) và 22,5 điểm (TS hộ khẩu TP.HCM) với ngành răng - hàm - mặt. Ngành y khoa xếp vị trí thứ 2 với 22 - 22,7 điểm, giảm đến 4,3 điểm. Điểm chuẩn ngành thấp nhất năm nay là y tế công cộng, TS hộ khẩu ngoài TP.HCM chỉ cần đạt 16,85 điểm đã trúng tuyển.

Tương tự, tại khoa y (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngành y khoa chất lượng cao là 22,1 điểm và ngành dược học 22 điểm. So với điểm chuẩn năm ngoái ngành y khoa 28,25 thì điểm năm nay giảm tới trên 6 điểm. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội điểm chuẩn y khoa và răng - hàm - mặt 18 điểm, điều dưỡng và dược học chỉ 16.

Biểu đồ: Võ Ba Điểm khối ngành sức khỏe thấp hơn các ngành khác



…Thấp hơn du lịch, kinh tế

So với mặt bằng điểm chuẩn chung các khối ngành trong năm nay có thể thấy điểm chuẩn khối ngành sức khỏe không còn nổi bật. Kể cả các trường tốp đầu, điểm chuẩn ngành sức khỏe còn thấp hơn so các trường khối công an quân đội. Ví dụ ở Học viện Khoa học quân sự, điểm chuẩn dành cho nữ ngành ngôn ngữ Anh 25,65 điểm và quan hệ quốc tế 26,16 điểm.

Điểm chuẩn ngành sức khỏe thậm chí điểm còn thấp hơn nhiều khối ngành khác như: công nghệ thông tin (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội lấy 25,35 điểm); du lịch, báo chí (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lấy 24,9 điểm khối C ngành du lịch và 24,6 ngành báo chí); kinh tế và quản trị kinh doanh (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM 24,25 điểm)…

Nếu so với các ngành cùng tuyển sinh khối B (toán - lý - hóa), điểm chuẩn một số ngành khác ở mức khá cao. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tâm lý học khối B lấy 22,2 điểm; giáo dục học 17,8 điểm. Trường ĐH Quy Nhơn điểm chuẩn ngành sư phạm sinh học khối B là 22. Trường ĐH Cần Thơ ngành hóa dược 20, thú y 18…

Đầu vào có đáng ngại ?

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng do đề thi phân hóa nhiều, phổ điểm khối B tập trung chủ yếu ở khoảng 17 - 21. Theo thống kê, cả nước chỉ có 1.575 TS đạt từ 24 điểm trở lên ở khối B.

Còn thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khẳng định: “Quy luật chung là đề dễ điểm cao, đề khó điểm thấp. Dù điểm chuẩn thấp hơn nhưng các TS đạt được mức này trở lên ở các trường lớn đều thuộc tốp đầu của khối B và là những TS có nhiều nỗ lực”.

Cũng theo ông Hà, trong khối ngành sức khỏe có nhiều ngành khác nhau. Có những ngành luôn ít TS lựa chọn nên điểm thường thấp nhất trong nhóm như y tế công cộng, điều này không có bất thường.

Tiến sĩ Lê Nguyễn Đức Chính, Phó trưởng khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM), lý giải: “Tất cả các ngành sức khỏe đều đòi hỏi ở người học năng lực tối thiểu vì quá trình làm việc sẽ liên quan tới sinh mệnh con người. Đặc biệt ngành đào tạo bác sĩ, người học cần có kiến thức nền tốt về sinh và toán, trí nhớ và kỹ năng phân tích vấn đề cũng phải tốt. Vì vậy, nếu điểm đầu vào quá thấp sẽ không đủ năng lực theo học chương trình này”.