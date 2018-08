Điểm thi cao ngất ngưởng của chiến sĩ nghĩa vụ ở Hòa Bình

Học làng nhàng vẫn thi được 26,6 điểm Trong lần về khu Chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, quê của ông Nguyễn Khắc Tuấn (1 trong 2 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra vụ gian lận trong chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình), chúng tôi được người dân nơi đây nói về trường hợp em P.V.C khi đề cập về dấu hiệu của gian lận thi cử. Ảnh chụp màn hình Kết quả trúng tuyển của thí sinh P.V.C trên website của Học viện Cảnh sát nhân dân Theo chị Hoa (tiểu thương tại khu Chợ Vó), em C. vốn là bạn học với con trai của chị tại Trường THPT Cộng Hòa, huyện Lạc Sơn. Khi học phổ thông, lực học của C. chỉ ở mức khá. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp, C. được bố mẹ cho đi “nghĩa vụ”, đến năm nay, C. đi thi thì thấy báo kết quả rất cao, với gần 27 điểm cho 3 môn. Đối chiếu với dữ liệu thi của tỉnh Hòa Bình, em P.V.C thuộc đối tượng lính nghĩa vụ và thi tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh này. Điểm thi của C. tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 lần lượt là: toán 8,8; vật lí 9; tiếng Anh 8,8. Với mức điểm của khối thi A01 là 26,60, cộng thêm 2,75 điểm ưu tiên, C. đã đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Liên hệ với cô Th., cô giáo chủ nhiệm của em C. tại Trường THPT Cộng hòa, chúng tôi được biết, lớp em C. do cô Th chủ nhiệm năm đó chỉ có 2 bạn có học lực giỏi. Bản thân em C. lực học vừa phải, không có mặt trong top 10 học sinh học tốt nhất của lớp, chỉ ở vị trí khoảng 15-16. Tuy nhiên, cô Th. cũng cho biết, mẹ em C. là cán bộ ngân hàng và rất quan tâm tới việc học tập của con. Còn theo một lãnh đạo Trường THPT Cộng hòa, kết quả thi THPT của học sinh theo học tại trường năm nay không cao, thí sinh đạt tổng điểm 3 môn cao nhất chỉ hơn 21 điểm. Theo vị này, lực học của học sinh nhà trường trong nhiều năm qua không vượt trội so với mặt bằng chung của tỉnh.