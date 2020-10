Điểm thi tốt nghiệp thấp hơn học bạ: 'Nới lỏng' để học sinh xét tuyển đại học?

Việc đối sánh điểm thi và học bạ là điểm mới của kỳ thi năm nay. Qua việc đối sánh này, các địa phương không chỉ đánh giá chất lượng giáo dục mà còn biết được quá trình kiểm tra, đánh giá HS của các trường THPT có trung thực với chất lượng HS hay không. Những địa phương có điểm chênh lệch (học bạ - điểm thi) thấp chứng tỏ các trường THPT ở địa phương đó đánh giá HS sát với chất lượng thật, còn địa phương có độ chênh lệch cao thì việc đánh giá HS chưa được tốt.

Trên bình diện toàn quốc cho thấy một số tỉnh khó khăn, nhất là các địa phương miền núi, có điểm thi thấp, khoảng chênh lệch giữa hai trường dữ liệu điểm thi, điểm học bạ cũng rộng hơn so với vùng thuận lợi. Xảy ra tình trạng này, theo các chuyên gia giáo dục là do thầy, cô cho điểm có phần linh động để lợi thế trong xét tốt nghiệp cho HS. Nhưng về tổng thể thì điểm thi và điểm học bạ vẫn có sự tuyến tính, phù hợp với nhau khi cả 2 đều đứng vị trí tốp cuối của cả nước. Không chỉ là các tỉnh miền núi, mà ngay các tỉnh vùng bắc Trung bộ, nơi nổi tiếng là đất học cũng có điểm trung bình thi thấp, do có nhiều huyện miền núi, không có tỉnh nào lọt vào top 10 của cả nước là một minh chứng.

Nghệ An là vùng đất nổi tiếng về hiếu học, với thành tích cao học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và ngay kỳ thi THPT 2020, tỉnh này có 177 điểm 10 và có 172 HS có tổ hợp ĐH từ 28 điểm trở lên. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại trà của Nghệ An còn thấp. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đã có những phân tích và lý giải, đó là việc coi thi ngày càng nghiêm túc hơn và chất lượng đại trà các trường THPT ở các huyện miền núi còn thấp.