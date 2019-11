Du học sinh Việt Nam đóng góp gần 1 tỉ đô la cho nền kinh tế Mỹ

Theo báo cáo, trong năm học 2018 - 2019, có gần 1,1 triệu sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, tăng 0,05% so với năm học 2017-2018. Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của du học sinh , chiếm 21% trong tổng số du học sinh bậc đại học trên toàn thế giới, gấp đôi số lượng du học sinh ở nước xếp thứ hai. Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Máy tính, Kinh doanh và Quản trị vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2018-2019. Số lượng sinh viên theo học ngành Nông nghiệp tăng nhanh nhất, với 10,3% so với năm học 2017-2018; tiếp theo là Toán học và Khoa học Máy tính, tăng 9,4%. 10 bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan, và Indiana. Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào Tuần lễ Giáo dục Quốc tế (IEW), một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Giáo dục Mỹ nhằm quảng bá giáo dục đại học.