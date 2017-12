Hầu hết các trường đại học ở New Zealand đều có trung tâm tư vấn việc làm miễn phí. Bạn có thể tìm đến để được hỗ trợ thông tin việc làm, hướng dẫn cách viết CV, trả lời phỏng vấn… Một số trang web tìm việc: Students Job Search, Trademe, Indeed New Zealand… Hằng năm, có hàng chục hội chợ việc làm gồm nhiều ngành nghề khác nhau (part time, full time) trải rộng trên khắp đất nước New Zealand và hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể theo dõi báo chí, thông tin từ trường học để tham gia các hội chợ này.