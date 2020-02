Du khách Trung Quốc nhiễm corona khi ở Nha Trang, trường ĐH tiếp tục dời lịch học

Trong hôm nay 5.2, một số trường ĐH đã có thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để tránh lây lan virus corona.

Theo đó, ngay trong chiều nay, Trường ĐH Nha Trang cũng ra quyết định kéo dài thời gian nhập học của sinh viên đến hết ngày 16.2.

Tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo trường này, nói: “Theo khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, học kỳ 2 của trường sẽ bắt đầu vào ngày 10.2. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và để đảm bảo môi trường an toàn cho giảng viên và sinh viên, trường quyết định ngưng toàn bộ hoạt động dạy và học cho tới hết ngày 16.2”.

“Quyết định này vừa được trường đưa ra ngay chiều nay, sau khi thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam có văn bản hỏa tốc thông báo có trường hợp khách Trung Quốc bị nhiễm virus corona trong thời gian lưu trú tại Nha Trang. Hơn nữa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng thông tin về việc các nhà khoa học nhận định dịch virus corona (nCoV) có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Do vậy, việc lùi thời gian nhập học của sinh viên là cần thiết", tiến sĩ Phương cho hay.

Thông báo về việc du khách Trung Quốc bị nhiễm virus corona khi lưu trú tại Nha Trang

Hôm nay (5.2), Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM ra thông báo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học. Theo đó, sinh viên tất cả các hệ đào tạo của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16.2. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn sau.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường này, trường có quyết định này vì quỹ thời gian dự trữ của trường dài tới 3 tuần. Do vậy, việc nghỉ học một tuần không ảnh hưởng tới tiến độ học tập mà vẫn cần thiết để phòng tránh dịch bệnh.

Trường ĐH Công nghệ miền Đông hôm nay cũng ra thông báo cho sinh viên các hệ đào tạo được nghỉ học từ ngày 10.2 đến hết ngày 16.2. Việc bố trí lịch học bù cho thời gian trên sẽ được trường thông báo sau.

Trường ĐH Lạc Hồng cũng quyết định cho sinh viên được nghỉ học từ ngày 10.2 đến hết ngày 16.2.

Trước đó, Trường ĐH Luật TP.HCM đã thông báo cho sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 16.2 (thay vì nhập học vào ngày 10.2) để tránh dịch virus corona.

Đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long quyết định dời học kỳ chính của sinh viên chính quy đến ngày 9.3 để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (viêm phổi Vũ Hán) gây ra.