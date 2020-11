Đường đến lớp bị cuốn trôi, trường học đóng cửa

“Con đường tạm chỉ là đường đất nên mỗi khi mưa xuống rất nhớp nháp, lại nằm sát bờ sông. Nếu không xây kè kiên cố thì chỉ vài cơn mưa nữa thôi, con đường sẽ bị lòng sông nuốt chửng”, ông A Thơ (một phụ huynh học sinh ở thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong) nói.

Ông A Nhập, Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong, cho biết Trường tiểu học Đăk Nhoong hiện có hơn 200 học sinh. Kể từ khi con đường bê tông bị lũ cuốn trôi, các cháu nhỏ phải đi đường tạm không an toàn. Xã cũng đã đề xuất lên UBND H.Đăk Glei để có phương án sửa chữa con đường, phục vụ việc đi học của các cháu.

“Dự tính kinh phí để xây kè bờ sông, sửa chữa con đường dẫn vào trường khoảng 300 triệu đồng. Xã đã báo cáo, đề xuất lên huyện nhưng hiện tại nguồn lực của huyện năm nay không đảm bảo. Phải đợi đến năm sau mới có khả năng sửa chữa được”, ông A Nhập cho biết thêm.

Tương tự, tình trạng sạt lở còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tại H.Đăk Hà, sạt lở bờ sông đang đe dọa đánh sập điểm Trường mầm non Kon Pao Kơ La (xã Đăk Psi). Trong cơn bão số 9, lũ trên sông Đăk Psi dâng lên cuồn cuộn khiến 3 chiếc cầu trên địa bàn xã Đăk Psi bị cuốn trôi. Những dải đất hai bên bờ đổ ập xuống lòng sông. Hiện tại bờ sông chỉ cách điểm trường vài mét. Nhiều vết nứt chạy thẳng từ bờ sông vào móng điểm trường.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, UBND huyện đã tạm thời đóng cửa ngôi trường. Khoảng 2 tuần nay hơn 70 học sinh phải chuyển đến nhà rông của thôn để học nhờ . Cô Đặng Thị Thúy, giáo viên ở điểm Trường mầm non Kon Pao Kơ La, cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng khi dạy học tại điểm trường này. Nhất là những khi mưa lớn con sông có thể đánh sập ngôi trường bất cứ lúc nào. Do đó cả trường phải mượn nhà rông của thôn để học tạm”.