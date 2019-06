Gần 1 triệu thí sinh cả nước thi THPT quốc gia

PGS-TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết năm nay trường này được giao nhiệm vụ chấm toàn bộ bài thi tự luận của tỉnh Sóc Trăng. Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào trưa 27.6, cán bộ tham gia chấm thi sẽ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ. Dự kiến, ngày 28.6 việc chấm thi trắc nghiệm sẽ được tiến hành ngay và kết thúc vào khoảng 4 - 5.7.

Tuy nhiên, theo phó trưởng phòng đào tạo một trường ĐH: “Nếu làm tốt các bước theo quy trình chặt chẽ đã vạch ra thì sẽ không thể có gian lận. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là những người thực hiện, thực tế này đã nhìn thấy rõ trong cách thức gian lận điểm thi xảy ra ở năm ngoái”.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thông tin thêm việc chấm thi trắc nghiệm sẽ do các trường ĐH chủ động hoàn toàn, không có sự can thiệp của cán bộ địa phương trong quá trình chấm bài. “Địa phương chỉ hỗ trợ máy quét, địa điểm, lực lượng bảo vệ bên ngoài”, ông Dũng nói.

Tại TP.HCM, ĐH Quốc gia chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm. Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chứa bài thi và phòng chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng, công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra.