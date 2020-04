Gần 42.000 giáo viên bị ảnh hưởng thu nhập vì Covid-19

Ngày 25.4, trong báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập đến tình huống có thể có một bộ phận nhỏ học sinh lớp 1 gặp khó khăn để đạt đọc thông, viết thạo vào cuối năm học. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có khoảng 42.000 giáo viên của thành phố bị mất thu nhập, gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong báo cáo về đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay do các trường thực hiện giãn cách xã hội, hội đồng lựa chọn SGK không được tập trung để bỏ phiếu kín, vì thế, ngoài tiến độ lựa chọn SGK bị ảnh hưởng, thời gian thực hiện áp dụng chương trình phổ thông mới đối với lớp 1 cũng bị ảnh hưởng.

Ở riêng bậc tiểu học, Sở đã tổ chức dạy học trực tuyến nhưng do độ tuổi còn nhỏ, chưa thật sự phù hợp với việc học tập trực tuyến, đặc biệt là học sinh lớp 1, 2, 3 khi không có sự hỗ trợ của phụ huynh. Việc duy trì nền nếp, kỷ cương khi học tập ở nhà đối với trẻ nhỏ cũng gặp những khó khăn nhất định. Dự kiến có một bộ phận nhỏ học sinh lớp 1 gặp khó khăn để đạt đọc thông, viết thạo vào cuối năm học.

Cũng theo thống kê của Sở, trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19, có khoảng 15- 20% học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến do không có mặt ở thành phố, di chuyển theo cha mẹ đến các tỉnh lân cận. Điều này kéo theo dự kiến sẽ có một bộ phận nhỏ học sinh không trở lại trường do cha mẹ mất việc ở thành phố.

Để tháo gỡ khó khăn, dự kiến từ tuần học thứ 27 của năm học 2019-2020, cấp tiểu học sẽ tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 5 với 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh để hỗ trợ các trường.

Đồng thời, từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng báo cáo Bộ GD-ĐT con số thống kê có khoảng 39.000 giáo viên, công nhân viên công tác trong ngành thuộc diện bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương. Trong đó, 29.700 giáo viên mầm non ở các trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục… Và hơn 2.000 giáo viên khác bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hơn 400 người có giao kết hợp đồng nhưng mất việc tại các cơ sở giáo dục khác.