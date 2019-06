Gần 50% thí sinh Quảng Bình không dự xét tuyển ĐH, CĐ

Ngày 17.6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, toàn tỉnh có 10.422 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, gồm 9.957 TS đang học lớp 12 và 465 TS tự do (124 TS tự do chưa tốt nghiệp và 340 TS tự do đã tốt nghiệp). Có 4.993 TS thi để xét tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ (47,90%), 5.089 TS thi chỉ để xét tốt nghiệp (48,83%).

Quảng Bình tổ chức 1 cụm thi dành cho tất cả TS đăng ký dự thi tại tỉnh do Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Kinh tế Nghệ An và ĐH Hà Tĩnh tổ chức tại 30 điểm thi (448 phòng thi). Các cơ sở giáo dục ít học sinh được ghép với các cơ sở giáo dục khác lân cận để tổ chức 1 điểm thi; các TS tự do, TS học chương trình giáo dục thường xuyên được bố trí thi chung với TS học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 tại 1 - 2 điểm thi nhằm giúp công tác tổ chức thi được thuận lợi và TS không phải đi dự thi quá xa.