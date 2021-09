Giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học trực tuyến vì... nhờ thầy giảng lại?

Đoạn clip ghi cảnh lớp học trực tuyến đang gây tranh cãi CLIP lan truyền trên mạng

Bị đuổi học vì...không nghe rõ

Đoạn clip được lan truyền trên mạng dài gần 5 phút có phần trao đổi giữa giảng viên và sinh viên trong lớp học trực tuyến. Mở đầu clip, giọng một nam sinh viên nói: "Dạ bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không?". Người được cho là thầy giáo nói: "Vậy để tôi cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học ha. Tên gì em?".

Người này tiếp tục: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự giác lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì chuyện mưa to tôi phải giảng nhiều lần". Giọng một nam sinh viên đáp: "Dạ em gắn tai phone vô nhưng nghe cũng không rõ mấy".

Khi nam sinh viên này cho biết dù đeo tai nghe nhưng vẫn không rõ, thầy giáo vẫn đáp: "Vậy thì làm sao học, nghỉ môn học hôm nay đi". Sau đó, người được cho là thầy giáo đã hỏi tên và đuổi sinh viên này ra khỏi lớp học trực tuyến.

Sau khi cho sinh viên đó ra khỏi lớp học trực tuyến, giảng viên này yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, giác quan như người bình thường”.

Trong số các sinh viên mở webcam và trả lời, thầy giáo này tiếp tục cho ra khỏi lớp một sinh viên khác.

Trước thông tin được lan truyền này, trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều sinh viên bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách làm của giảng viên. Một số sinh viên khác thì cho rằng đoạn clip này có cắt ghép nên có thể không đúng bản chất sự việc.

Cũng trong phần bình luận, có ý kiến cho biết thầy giáo là giảng viên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH nói gì?

Tối 17.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM , cho biết đã nhận được thông tin và đoạn clip sáng nay. Ngay sau đó, trường đã xác minh thông tin và được biết sự việc trên xảy ra trong một lớp học trực tuyến khoa Điện-điện tử của trường.

Cũng theo ông Thịnh, trường đã yêu cầu các phòng ban liên quan phối hợp với khoa chức năng tìm hiểu sự việc và cung cấp thêm thông tin. Bước đầu, theo thông tin phản ánh của khoa Điện-điện tử, sự việc trên diễn ra trong lớp học là có thật. Tuy nhiên, đoạn clip bị cắt một đoạn nên chưa phán ánh rõ toàn bộ sự việc đã diễn ra.

“Mục đích ban đầu của giảng viên là nhắc nhở sinh viên học tập trung hơn nhưng do không kiềm chế được cảm xúc nên đã có lớn tiếng với sinh viên, nhận thấy không phù hợp. Giảng viên sau đó đã cho sinh viên vào lớp tiếp tục học", ông Thịnh cho hay.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn đang yêu cầu các bộ phận liên quan tìm hiểu thêm sự việc để đảm bảo quyền lợi sinh viên và kể cả giảng viên nếu phản ánh trên không đúng sự thật. "Sự việc diễn ra hôm nay gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều sinh viên, phụ huynh là điều đáng tiếc, nhà trường rất mong được thông cảm", người phụ trách trường chia sẻ.