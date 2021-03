Giáo viên mầm non mới tuyển dụng sẽ được hỗ trợ 100% lương

Theo đó, TP.HCM sẽ kéo dài thời gian thực hiện điểm c, khoản 4.2, điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ban hành ngày 14.6.2014 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non.

Cụ thể, HĐND TP thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 - 2021 đến hết năm học 2024 - 2025 theo mức như sau: Năm đầu được tuyển dụng sẽ nhận hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng nhận hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng nhận hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng và từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, TP cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ban hành ngày 6.7.2017 của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non.

Cụ thể, TPHCM cho phép hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

Được biết, trước đó, vào đầu tháng 3, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non TP.HCM giai đoạn 2014-2020

Cụ thể Sở đưa ra nội dung, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường không còn hiệu lực. Tức giáo viên không còn được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 01/2014 của HĐND TP.HCM. Việc này khiến đội ngũ giáo viên mầm non không yên tâm công tác, giảm nguồn giáo viên mầm non của ngành giáo dục TP.HCM. Vì vậy, thời gian vừa qua, phòng giáo dục của TP.Thủ Đức và các quận, huyện đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố. Cũng trong tờ trình, Sở chỉ ra nguyên nhân là do lương giáo viên hợp đồng 3.750.000 đồng/người/tháng và chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng là 1.000.000 đồng/tháng từ ngân sách thành phố. Mức lương này chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; chưa phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động về mức lương tối thiểu vùng, vì vậy chưa thu hút được đội ngũ công tác.