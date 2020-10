Giới thiệu mô hình giáo dục mầm non giúp trẻ sáng tạo của Ý với Việt Nam

Chiều 9.10, tại Trung tâm văn hóa Ý (Hà Nội), đã diễn ra buổi tọa đàm “Giới thiệu giáo dục sáng tạo trong giáo dục mầm non: Hướng tiếp cận Reggio Emilia Aproach ”.

Đây là tọa đàm do một số cơ quan liên quan cùng Đại sứ quán Ý tại Việt Nam và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức. Tọa đàm là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Loris Malaguzzi, nhà sư phạm lỗi lạc người Ý.

Tại cuộc tọa đàm, ông Antonio Alessandro, Đại sứ Ý tại Việt Nam, cho biết Hướng tiếp cận Reggio Emilia là một mô hình giáo dục sáng tạo ở bậc mầm non của Ý được ông Loris Malaguzzi phát triển sau khi kết thúc thế chiến thứ 2. Hiện nay, phương pháp này đã phổ biến tại 140 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Một tiết học của các bé Trường mầm non Thế giới mặt trời, nơi duy nhất ở Việt Nam đang áp dụng mô hình Hướng tiếp cận Reggio Emilia của Ý

Ưu điểm của Hướng tiếp cận Reggio Emilia là không đi sâu vào nội dung chương trình học, mà chỉ đưa ra triết lý giáo dục dựa trên mỗi đứa trẻ với những tiềm năng mạnh mẽ, với hàng trăm loại ngôn ngữ của riêng mình, với cơ hội phát triển và trưởng thành cùng những mối quan hệ với cộng đồng xung quanh.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bày tỏ cảm kích trước việc Đại sứ quán Ý đã quan tâm tới phát triển giáo dục mầm non ở Việt Nam, tổ chức tọa đàm này để giới thiệu rộng rãi một mô hình giáo dục sáng tạo ở mầm non của Ý tới các nhà giáo dục, quản lý trong lĩnh vực giáo dục mầm non Việt Nam.