Hà Nội chính thức cho phép trường tư tự chủ về thời gian tuyển sinh

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các phòng Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non ngoài công lập, lớp 1 trường tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường THCS ngoài công lập năm học 2018 - 2019.

Trường tư được tuyển sinh từ 26.5

Văn bản yêu cầu các trường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2017 - 2018, đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 25.5 theo đúng quy định. Thời gian tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 26.5 - 12.7; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23.7. Khuyến khích các trường ngoài công lập sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Các trường mầm non ngoài công lập thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường mầm non. Sở Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh: "Các trường tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học".