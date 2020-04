Hà Nội 'chốt' cho học sinh đi học từ ngày 4.5

Trước đó, ngày 28.4, Bộ GD-ĐT đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước, trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng.