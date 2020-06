Hà Nội công bố 'tỉ lệ chọi' vào lớp 10 THPT công lập

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, cho biết nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở này sẽ cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển 1 lần. Thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng sẽ làm đơn (theo mẫu của Sở Giáo dục - Đào tạo). Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong 2 ngày 24 và 25.6.2020.

Số lượng đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của từng trường THPT công lập không chuyên như sau:

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2019 - 2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018 - 2019).

Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT dự kiến là 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019 - 2020. Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, tăng so với năm ngoái; trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh. Các trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, tăng so với năm ngoái. Tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên hơn 8.000 học viên và vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.473 học sinh.