Hà Nội dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi quốc gia 2018

Cụ thể, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 134 em đạt giải, tăng hai so với năm ngoái. Trong đó, có 11 giải nhất ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tất cả thí sinh giành giải nhất là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Nghệ An xếp thứ hai với 90 học sinh đạt giải, tất cả là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong đó 3 em đạt giải nhất các môn toán, sinh học và địa lý. So với năm ngoái, tổng số giải học sinh Nghệ An đạt được không thay đổi, nhưng đã vươn từ vị trí thứ ba lên thứ hai chung cuộc.

Xếp thứ ba về số lượng học sinh đoạt giải là Hà Tĩnh với 88 em, trong đó có 4 giải nhất ở môn toán và lịch sử. Đây là địa phương có nhiều học sinh đạt giải nhất lịch sử với 3 em.

TP. HCM xếp thứ 9 với 63 em đến từ 5 trường THPT đạt giải, trong đó có hai giải nhất ở môn tiếng Anh và tiếng Pháp.

Đáng chú ý, có 16 thí sinh người dân tộc thiểu số đạt được thành tích cao với 3 giải nhất ở các môn ngữ văn và địa lý. Đây đều là học sinh của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Hai đơn vị xếp cuối là Bạc Liêu và Hậu Giang, mỗi tỉnh có 3 giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 13- 15.1 với hơn 4.500 thí sinh đến từ 71 đơn vị, trong đó có 63 đơn vị của 63 tỉnh, thành phố và 8 trường THPT thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP. HCM, Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Tân Tạo, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Có 12 môn thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và Tin học. Trong đó, ngữ văn và tiếng Anh có số thí sinh dự thi đông nhất với 487 em.