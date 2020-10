Hà Tĩnh nguy cơ xảy ra lũ lớn, hơn 147.000 học sinh nghỉ học

Sáng nay, 29.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở GD - ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, dự báo sẽ kéo dài đến ngày 31.10.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong những ngày xảy ra mưa lũ, Sở GD - ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn tới các trường học trên địa bàn, yêu cầu lãnh đạo các nhà trường căn cứ vào tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học

“Đến sáng nay, hơn 147.000 học sinh của 302 trường học trên địa bàn đã được nghỉ học. Số trường này hầu hết nằm ở vùng trũng thấp của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn và TX.Kỳ Anh”, ông Châu nói.

Bão số 9 sẽ gây lũ lụt diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại TP.Hà Tĩnh bắt đầu xảy ra mưa lớn từng đợt từ tối 28.10. Đến sáng nay (29.10), một số tuyến phố lớn như đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng... bị ngập cục bộ khiến các phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn.

Đường Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh) bị ngập cục bộ vào sáng nay, 29.10 Ảnh Phạm Đức

Trong sáng nay, một số hồ thủy lợi lớn và thủy điện ở Hà Tĩnh cũng đã đồng loạt xả tràn để điều tiết lũ. Cụ thể: hồ Kẻ Gỗ (H.Cẩm Xuyên) đang xả qua tràn với lưu lượng xả là 30 m3/s; thủy điện Hố Hô (H.Hương Khê) đang xả với lưu lượng xả qua tràn là 773 m3/s và qua tổ máy phát điện 33 m3/s; hồ Ngàn Trươi (H.Vũ Quang) cũng đã tiến hành xả tràn với lưu lượng từ 40 m3/s - 350 m3/s. Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên từ ngày 29 - 31.10, trên địa bàn toàn tỉnh mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 4, cấp 5, vùng ven biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Trời chuyển lạnh. Vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Hai huyện Hương Khê và Hương Sơn cũng đã lên phương án sơ tán hơn 1.000 người dân ở vùng nguy cơ xảy ra sạt lở đất để đảm bảo an toàn.