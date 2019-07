Hải Phòng kiểm điểm 8 người liên quan vụ ghép nhầm phách bài thi vào lớp 10

UBND thành phố Hải Phòng vừa có báo cáo về việc 8 bài thi môn toán vào lớp 10 tăng đột biến sau phúc khảo

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công bố kết quả phúc khảo kỳ thi vào lớp 10 THPT. Trong đó, kết quả chấm phúc khảo tại Trường THPT An Dương (huyện An Dương) và Trường THTP Quốc Tuấn (huyện An Lão) được dự luận chú ý vì điểm thi tăng đột biến. Cụ thể, thí sinh N.Đ.H tăng 4,75 điểm, thí sinh N.V.B.H tăng 2,25 điểm, thí sinh T.Q.H tăng 5,25 điểm, thí sinh C.P.H tăng 2,5 điểm, thí sinh L.N.H tăng 1,75 điểm, thí sinh Đ.T.N.H tăng 6,5 điểm, thí sinh L.V.M tăng 3,5 điểm, thí sinh L.H.M tăng 5,5 điểm.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có tiêu cực gì trong việc chấm phục khảo hay không. Chính vì vậy, UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác thực hiện việc rà soát, kiểm tra hồ sơ và làm việc với các thành viên có liên quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy việc thay đổi điểm môn toán sau phúc khảo là do lỗi kỹ thuật trong khâu đánh phách nhắc lại và khớp phách bài thi, hoàn toàn không có hiện tượng tiêu cực.

Ngày 19.7, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, cho biết: “Có 8 cán bộ, giáo viên liên quan đến việc ghép nhầm phách bài thi. Sở đã có văn bản yêu cầu các trường có cán bộ, giáo viên mắc lỗi làm tường trình để xử lý theo quy định”.

Được biết, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay, Hải Phòng có 1.024 bài thi được thí sinh đề nghị phúc khảo.