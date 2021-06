Hàng trăm trường mầm non, tiểu học,THCS của TP.Thủ Đức tuyển sinh thế nào?

Tuyển sinh mầm non

Ở bậc mầm non, hơn 500 trường mầm non, nhóm lớp thực hiện việc tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7, trong đó có Trường mầm non Vành Khuyên thực hiện theo mô hình trường tiên tiến.

UBND của 34 phường sẽ gửi thông báo nhập học đến từng hộ dân để phụ huynh đăng ký nhập học cho học sinh đúng quy định.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của TP.Thủ Đức chỉ đạo phòng GD có phương án hỗ trợ đăng ký tuyển sinh lớp 5 tuổi trực tuyến; công khai thông tin thành phần hồ sơ đăng ký nhập học, thủ tục nhập học trên cổng thông tin điện tử chính thức để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyển sinh lớp 1

Theo đó, khoảng 60 trường tiểu học sẽ bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1.7 với 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 1.7 đến ngày 15.7 đối với những học sinh đã được UBND phường lập danh sách trước ngày 25.4 và có tên trong danh sách phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP.Thủ Đức.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 19 - 30.7 đối với những học sinh được lập danh sách từ ngày 25.4 - 30.6. Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố sẽ xem xét khả năng tiếp nhận của các trường để điều chỉnh phân tuyến cho phù hợp nhằm đảm bảo huy động 100% trẻ 6 tuổi đi học lớp 1.

Được biết, trong năm học 2021- 2022, TP.Thủ Đức tổ chức thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp tại 17 trường tiểu học Nguyễn Hiền, Giồng Ông Tố, An Khánh, Huỳnh Văn Ngỡi, Lương Thế Vinh 1, Đinh Tiên Hoàng…

Ngoài ra, có 2 trường tiểu học thực hiện mô hình trường tiên tiến với học phí không quá 1,5 triệu đồng/tháng cho khoản thu thỏa thuận là Trường tiểu học Linh Chiểu và An Bình.

Tuyển sinh lớp 6, có trường dạy chương trình tiếng Hàn

Cũng theo kế hoạch huy động học sinh vào các lớp đầu cấp năm học mới do Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng ký và ban hành, từ ngày 15.6 - 14.7, 40 trường THCS trên địa bàn tổ chức tuyển sinh lớp 6, chia thành 2 đợt.

Trong năm học 2021-2022, TP.Thủ Đức có 9 trường THCS tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp là Trần Quốc Toản 1, Lương Định Của, An Phú, Hoa Lư, Phước Bình, Trần Quốc Toản, Hiệp Phú, Bình Thọ, Linh Trung.

Ngoài ra, có 2 trường THCS là Hoa Lư và Bình Thọ tổ chức chương trình dạy học tiếng Hàn trong số học sinh đã được trúng tuyển vào trường.

Một trường THCS thực hiện theo mô hình trường tiên tiến là trường Trần Quốc Toản 1, dự kiến tuyển 7 lớp 6.

Nộp hồ sơ nhập học ra sao?

Lãnh đạo các trường tiểu học và THCS tại TP.Thủ Đức cho hay UBND phường, nhà trường đều niêm yết danh sách phân tuyến, phụ huynh căn cứ vào danh sách này để đăng ký nhập học cho con em.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm tuyển sinh của thành phố có gửi tin báo đến số điện thoại của phụ huynh và cung cấp mã hồ sơ, mã bảo mật. Phụ huynh truy cập vào website tuyensinhthuduc.vn để nhập mã đăng ký nhập học cho học sinh.