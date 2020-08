Hỗ trợ 231 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 11.8. Trong đó ngày 8.8 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ngày 9 và 10.8 là 2 ngày thi chính thức và ngày 11.8 là ngày thi dự phòng.

Thí sinh không cần đeo khẩu trang khi ngồi làm bài thi tốt nghiệp THPT

Toàn tỉnh hiện có 9.815 thí sinh đăng ký dự thi , được sắp xếp bố trí tại 26 điểm thi với 438 phòng thi chính thức; 1.816 người là cán bộ coi thi, phục vụ, giám sát, công an, y tế… đựợc sắp xếp phân công nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp báo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là phòng chống Covid-19 , dịch bạch hầu được thực hiện hiệu quả với việc phun xịt hóa chất, đảm bảo mở cửa sổ thông thoáng các phòng thi trước khi thi; tất cả các thí sinh trước khi thi phải khai báo y tế , đo thân nhiệt. Trường hợp học sinh thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được bố trí tại phòng thi dự phòng.

Tại phòng thi, các thí sinh được bố trí chỗ ngồi cách nhau đảm bảo 2 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn thước, bút, các dụng cụ được phép mang vào trước khi vào phòng thi. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước Lý Thanh Tâm hiện tỉnh chưa ghi nhận trường hợp thí sinh dự thi nào là F1, F2, hay đang trong thời gian cách ly liên quan đến Covid-19

Cùng với đó, công tác in sao đề thi, phổ biến quy chế, tập huấn coi thi… cũng đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Mỗi phòng lưu trữ đề thi, bài thi ở các điểm thi đều được lắp đặt 2 camera an ninh. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ cho các thí sinh, người nhà thí sinh được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết: Việc chuẩn bị cho kỳ thi lần này đã được lên kế hoạch thực hiện từ tháng 6.2020 trên tinh thần đảm bảo kỳ thi diễn ra “nghiêm túc - trung thực - khách quan - công bằng - an toàn - hiệu quả”. Hiện UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 231 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thí sinh 300.000 đồng để đảm bảo không có thí sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không được tham dự kỳ thi.