Học sinh không có nơi để giải tỏa tâm lý: Phòng tư vấn chỉ là hình thức?

Mong mỗi trường đều có chuyên gia tâm lý Mỗi tháng một lần, anh L.T.T ( kinh doanh tự do, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đều đưa con đến Khoa Tâm lý tâm thần trẻ em, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM để khám bệnh. Con trai anh T. đang học lớp 5 nhưng bị tăng động mức độ nhẹ. Anh kể khoảng năm lớp 1, con trai bỗng xuất hiện nhiều hành xử khác lạ, vào lớp không tập trung, không học thuộc bài trong thời gian dài. Có lúc do căng thẳng việc học, con trai anh liên tục đòi nhảy lầu để không phải đi học. Được GV thông báo, anh liền cho con đi kiểm tra và điều trị tâm lý thường xuyên. Đến nay tình trạng của con anh đã trở lại bình thường và có học lực khá ở lớp. “Tôi cũng mong mỗi trường đều có chuyên gia tâm lý để nắm bắt tâm lý của các em. Vì nhà trường ngoài việc dạy chuyên môn ra còn dạy HS cách hành xử, đạo đức. Do đó, cần GV hiểu biết về tâm lý để phát hiện và xử lý tình huống trong lớp với những HS tăng động như con tôi”, anh T. nói. Chị Trần Thị Bích T., GV mầm non ở Bình Dương, cho rằng hiện nay rất nhiều HS gặp vấn đề tâm lý. HS bị tự kỷ, tăng động ở mức độ nhẹ đều có ở mỗi lớp học. GV chủ nhiệm cần quan tâm theo dõi tâm lý sơ đẳng HS. Nếu có một chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp ở trường học sâu sát với HS thì rất tốt. Phạm Hữu