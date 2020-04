Học sinh lập trang thông tin dịch Covid-19 cho người nước ngoài ở Việt Nam

Đó là fanpage “Covid-19 updated information for foreigners in Vietnam” do Giáp Bùi Việt Anh (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lục Ngạn số 1, Bắc Giang) thành lập vào 8.3. Nữ sinh mong muốn cập nhật những thông tin thời sự , cách thức phòng bệnh cũng như các thông báo của cơ quan chức năng về dịch bệnh cho những người nước ngoài ở Việt Nam để họ có thể chủ động phòng, chống bệnh.